« Le bloc-notes moderne est nul », d'après un ex-ingénieur de Microsoft qui le réécrit donc en assembleur, dans un fichier de 2,5 Ko, « sans tous les ajouts inutiles qui tuent la qualité de Windows »

TinyRetroPad est le nom du fork sur lequel cette initiative de réécriture en assembleur du bloc-notes a débouché. La motivation de fond : illustrer (au travers de lexemple du bloc-notes) que Windows est devenu une usine à gaz faite de logiciels qui exigent une quantité excessive de ressources (mémoire, processeur, espace de stockage) par rapport aux fonctionnalités utiles. En gros, que Windows nest plus aussi bon comme semble le confirmer le rejet massif dont Windows 11 fait lobjet de la part des utilisateurs.
Lintérêt majeur de linitiative est dans la comparaison. Le bloc-notes actuel de Windows 11 dispose dun fichier visible qui sert de lanceur vers une application plus lourde, de lordre de plusieurs mégaoctets une fois toutes les fonctions comprises. On parle ici de la correction orthographique, la sauvegarde automatique, les onglets et Copilot. Bref, un lot de fonctionnalités qui éloignent loutil de sa vocation dorigine.
Concrètement, TinyRetroPad ressemble au Bloc-notes de Windows XP : mêmes menus Fichier, Édition, Format, Affichage et Aide. Le tout est écrit en assembleur, un langage bas niveau qui permet notamment de minimiser la taille de lapplication finale.
Plummer a même ajouté les numéros de ligne optionnels, un mode sombre et les raccourcis clavier de lépoque, ce qui a fait gonfler le fichier à 2794 octets. Le code est disponible sur GitHub, avec un exécutable prêt à lancer pour ceux qui ne veulent pas compiler eux-mêmes.
Lex-ingénieur de Microsoft explique venir dune époque où les règles étaient claires chez Microsoft. Il rappelle ainsi le bloc-notes servait au texte brut, WordPad gérait le texte mis en forme (le fameux RTF), et lon apprenait à ne jamais mélanger les deux. Mais aujourdhui, WordPad a disparu et le bloc-notes a hérité de fonctions dont beaucoup dutilisateurs ne veulent pas. Cest peu emballé par cette dérive que lingénieur dit lavoir « reconstruit de zéro », sans surcouche ni télémétrie.
Les utilisateurs reprochent principalement à Windows sa transformation en une plateforme publicitaire et de services. Sur des plateformes communautaires, les critiques pointent une accumulation de bloatware, des mises à jour instables et des contraintes matérielles artificielles qui poussent au renouvellement du matériel
Windows n'est plus perçu comme un simple outil neutre, mais comme une vitrine poussant les utilisateurs vers l'écosystème Microsoft (abonnements Microsoft 365, services cloud OneDrive).
La configuration minimale de Windows 11 (requérant une puce TPM 2.0, par exemple) rend inutilisables des millions d'ordinateurs pourtant parfaitement fonctionnels, ce qui suscite l'incompréhension et des sorties de groupes de défense des droits des utilisateurs comme la FSF pour souligner que « Windows 11 prive les utilisateurs de leur liberté et de leur autonomie numérique ».
Les mises à jour fréquentes sont souvent décriées, causant parfois des baisses de performances sur les jeux ou des instabilités système. Les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à s'inquiéter de la collecte massive de données personnelles et des fonctionnalités d'IA (comme Copilot) intégrées de force.
De nombreux utilisateurs soulignent une dégradation de l'ergonomie, notamment des menus de paramètres fragmentés entre l'ancienne interface et la nouvelle, ainsi que des lenteurs générales sur le bureau.
Cest pour ce lot de raisons (soulignées au passage par lex-ingénieur de Microsoft) que Windows 11 fait lobjet dun rejet massif de la part des utilisateurs. Face aux nombreuses plaintes, Microsoft a réorienté ses équipes d'ingénieurs vers un nouveau modèle de développement pour se concentrer en priorité sur la fiabilité, les performances et l'expérience utilisateur.
Source : David Plummer (notes sur GitHub)
Et vous ?
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