Asha Sharma, PDG dXbox, a été nommée conseillère auprès de la Réserve fédérale américaine sur les thèmes de la productivité et de lemploi. La Réserve fédérale est le système bancaire central des États-Unis. Elle a annoncé la composition et les objectifs de ses cinq groupes de travail créés « pour faire progresser la conduite de la politique monétaire ». Ce groupe de travail se penchera sur « limpact économique des nouvelles technologies à usage général, y compris lintelligence artificielle, afin déclairer les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale ». La nomination de Sharma intervient la même semaine où elle a mis en uvre des licenciements massifs au sein de la division Xbox, touchant dans un premier temps 1 600 postes et sétendant à 3 200 dici la fin de lexercice fiscal de Microsoft.
Le Système de la Réserve fédérale (souvent abrégé en « Réserve fédérale » ou simplement « Fed ») est le système bancaire central des États-Unis. Il a été créé le 23 décembre 1913, avec la promulgation du Federal Reserve Act, après quune série de paniques financières (notamment la panique de 1907) eut suscité le désir dun contrôle centralisé du système monétaire afin datténuer les crises financières. Bien quil sagisse dun instrument du gouvernement américain, le Système de la Réserve fédérale se considère comme « une banque centrale indépendante, car ses décisions de politique monétaire nont pas à être approuvées par le président ni par aucun autre membre des pouvoirs exécutif ou législatif, il ne reçoit pas de crédits alloués par le Congrès, et les mandats des membres du Conseil des gouverneurs sétendent sur plusieurs mandats présidentiels et législatifs ».
Asha Sharma (née en 1989) est une dirigeante d'entreprise américaine qui occupe les fonctions de vice-présidente exécutive (EVP) et de directrice générale (CEO) de Xbox. Elle a succédé à Phil Spencer. Sharma est revenue chez Microsoft en février 2024 pour occuper le poste de présidente de la division CoreAI. Le 20 février 2026, sa nomination au poste de vice-présidente exécutive et PDG de Microsoft Gaming a été annoncée, à la suite du départ à la retraite de Phil Spencer. Sa nomination a été une surprise, Sarah Bond, la bras droit de Spencer, nayant pas été retenue.
Sharma a fait lobjet de critiques pour son manque dexpérience professionnelle dans le secteur du jeu vidéo avant sa nomination à la tête de Xbox. Son expérience en matière dacquisition dutilisateurs a été un facteur déterminant dans sa sélection, Xbox ayant connu une baisse des ventes de consoles ces dernières années. Dans un communiqué publié après sa nomination, Sharma a promis de « renouveler notre engagement envers nos fans et joueurs Xbox de longue date » et de « ne pas rechercher lefficacité à court terme ni inonder notre écosystème de contenu généré par une IA sans âme ».
En juillet 2026, Sharma a annoncé qu'environ 3 200 postes devraient être supprimés dici lexercice fiscal 2027, la première vague touchant immédiatement environ 1 500 employés dans le cadre dune vague de licenciements plus large chez Microsoft. Dans le cadre de cette réorganisation, Microsoft a conclu des accords permettant à quatre studios Xbox de quitter lentreprise plutôt que dêtre fermés. Xbox prévoit également de réduire les échelons intermédiaires de direction, tandis que Minecraft et King (Candy Crush Saga) rendront désormais compte directement à la direction dXbox afin de concurrencer plus étroitement leurs principaux rivaux.
Récemment, Asha Sharma, PDG dXbox, a été nommée conseillère auprès de la Réserve fédérale américaine sur les thèmes de la productivité et de lemploi. La Réserve fédérale est le système bancaire central des États-Unis. Elle a annoncé la composition et les objectifs de ses cinq groupes de travail créés « pour faire progresser la conduite de la politique monétaire ». Il convient de noter que Sharma a été nommée parmi les trois conseillers du groupe de travail sur la productivité et lemploi, qui, selon la Réserve fédérale, évaluera notamment limpact de lintelligence artificielle.
Selon un communiqué de presse, ce groupe de travail se penchera sur « limpact économique des nouvelles technologies à usage général, y compris lintelligence artificielle, afin déclairer les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale ». Soutenus par le personnel de la Réserve fédérale, les groupes de travail fonctionneront de manière indépendante, avec « pour mandat de sappuyer sur les données factuelles, de fournir des retours francs et de produire des conclusions rigoureuses à lintention du Comité fédéral de lopen market ».
On ignore comment ces nominations ont été effectuées. Sharma est le seul PDG en activité à figurer parmi les membres des cinq groupes de travail. Toutefois, lancien PDG de Walmart, Doug McMillon, apportera son expertise sur les données. La nomination de Sharma intervient la même semaine où elle a mis en uvre des licenciements massifs au sein de la division Xbox, touchant dans un premier temps 1 600 postes et sétendant à 3 200 dici la fin de lexercice fiscal de Microsoft.
Les avis WARN (loi sur lavis et la rééducation en cas de licenciement) ont commencé à révéler cette semaine les détails de ces suppressions demplois, notamment des centaines de suppressions chez ZeniMax Online, le développeur de The Elder Scrolls Online, et une centaine chez Id Software, le créateur de Doom. Avant de devenir PDG de Xbox en début dannée, Sharma occupait le poste de présidente de la division CoreAI de Microsoft. Elle a également travaillé chez Facebook en tant que vice-présidente chargée des produits et de lingénierie pour les applications Messenger et Instagram Direct.
« Lengagement de la Réserve fédérale en faveur de la stabilité des prix et du plein emploi est inébranlable. Tout comme notre détermination à remplir notre mandat avec rigueur », a déclaré le président Kevin Warsh. « Léconomie américaine a considérablement évolué au cours de la dernière génération, et jamais autant quaujourdhui. Chaque groupe de travail examinera attentivement si les moyens et les méthodes des décideurs, les outils analytiques et les approches politiques peuvent être améliorés. Je suis honoré que les meilleurs esprits issus dun large éventail de disciplines aient accepté de travailler avec nous pour affiner nos performances en tant quinstitution. Lobjectif est clair : veiller à ce que la Fed soit la mieux placée pour atteindre ses objectifs en cette période décisive. »
Xbox est plongée dans une crise existentielle majeure après plusieurs années de décisions stratégiques désastreuses. Derrière les présentations publiques séduisantes, l'entreprise dissimule un déclin financier marqué par les investissements infructueux dans Game Pass. La nouvelle direction impose désormais une restructuration radicale impliquant des licenciements massifs et la fermeture potentielle de studios de développement emblématiques. La situation met en péril l'identité même de la marque Xbox, dont le matériel et les services d'abonnement s'essoufflent simultanément. Xbox pourrait ne pas survivre à un nouvel échec de lancement de console.
Source : Annonce de la Réserve fédérale américaine
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