Dans ce qui semble être une série interminable de mauvaises nouvelles pour lindustrie du jeu vidéo, Microsoft, et plus particulièrement Xbox, prépare actuellement sa plus importante réduction deffectifs à ce jour. Environ 3 200 postes devraient être supprimés dici lexercice fiscal 2027, la première vague touchant immédiatement environ 1 500 employés dans le cadre dune vague de licenciements plus large chez Microsoft. Dans le cadre de cette réorganisation, Microsoft a conclu des accords permettant à quatre studios Xbox de quitter lentreprise plutôt que dêtre fermés. Xbox prévoit également de réduire les échelons intermédiaires de direction, tandis que Minecraft et King (Candy Crush Saga) rendront désormais compte directement à la direction dXbox afin de concurrencer plus étroitement leurs principaux rivaux.
Xbox (anciennement Microsoft Gaming) est la division dédiée aux jeux vidéo et au divertissement numérique de la multinationale technologique américaine Microsoft, basée à Redmond, dans l'État de Washington, et créée en 2022. Ses cinq labels de développement et dédition sont les suivants : Xbox Game Studios, Bethesda Softworks (éditeur de ZeniMax Media), Activision, Blizzard Entertainment (labels dédition dActivision Blizzard), King et Mojang Studios. Elle produit les consoles et services de jeux vidéo éponymes, en plus de superviser la production et les ventes, et est dirigée par la PDG Asha Sharma.
Avant 2022, Microsoft disposait de plusieurs gammes de produits liés aux jeux vidéo, notamment le matériel Xbox, les activités Xbox et les studios de développement de jeux. Microsoft Gaming a été créée à loccasion de lannonce du projet dacquisition dActivision Blizzard par Microsoft, dans le but de regrouper lensemble des entités de Microsoft dédiées au jeu vidéo au sein dune seule et même division. Avec la finalisation de lacquisition dActivision Blizzard en 2023, Microsoft est devenue lune des plus grandes entreprises du secteur du jeu vidéo, la troisième en termes de chiffre daffaires et la première en termes deffectifs. Lentreprise compte 500 millions de joueurs actifs par mois sur lensemble de ses plateformes de jeu.
Mais en février 2026, après 38 ans au sein de Microsoft dont 12 à la tête de la division Gaming, Phil Spencer a tiré sa révérence. Sa succession, confiée à Asha Sharma marque un tournant stratégique brutal pour Xbox, qui célèbre paradoxalement ses 25 ans dans la tourmente des ventes de consoles en chute libre et d'un modèle économique en pleine mutation. Asha Sharma (née en 1989) est une dirigeante d'entreprise américaine qui occupe les fonctions de vice-présidente exécutive (EVP) et de directrice générale (CEO) de Xbox. Elle a succédé à Phil Spencer le 20 février 2026. Auparavant, Sharma occupait le poste de présidente de la division CoreAI de Microsoft.
Depuis, les dirigeants de la division Xbox de Microsoft ont annoncé une restructuration profonde de la marque. Malgré un investissement d'environ 20 milliards de dollars, les revenus sont en baisse et les investisseurs jugent les marges insuffisantes. Le service Xbox Game Pass a notamment perdu des millions d'abonnés à la suite d'une forte hausse des prix, forçant la société à ajuster ses tarifs et sa stratégie de contenu. Pour redresser la barre, la nouvelle direction envisage des licenciements imminents et un changement de modèle pour le matériel informatique. Cette instabilité marque la fin de l'expansion agressive au profit de la rentabilité immédiate.
Dans ce qui semble être une série interminable de mauvaises nouvelles pour lindustrie du jeu vidéo, Microsoft, et plus particulièrement Xbox, prépare actuellement sa plus importante réduction deffectifs à ce jour. Environ 3 200 postes devraient être supprimés dici lexercice fiscal 2027, la première vague touchant immédiatement environ 1 500 employés dans le cadre dune vague de licenciements plus large chez Microsoft. Des suppressions demplois ou des restructurations sont prévues dans tous les départements de Xbox, tandis que la PDG Asha Sharma a déclaré au personnel que lactivité perdait 64 cents pour chaque dollar investi, qualifiant cette mesure de restructuration la plus importante de lhistoire de Xbox.
Dans le cadre de cette réorganisation, Microsoft a conclu des accords permettant à quatre studios Xbox de quitter lentreprise plutôt que dêtre fermés. Compulsion Games et Double Fine Productions seront rachetés par leurs équipes de direction, tandis quUndead Labs et Ninja Theory rejoindront de nouveaux éditeurs. Aucun projet annoncé na été annulé à ce jour, et State of Decay 3 ainsi que Senua restent en production. Lavenir dArkane reste incertain, bien que Microsoft travaillerait, selon certaines informations, avec les autorités françaises pour maintenir le studio en activité et préserver le développement de Blade.
Xbox prévoit également de réduire les échelons intermédiaires de direction, tandis que Minecraft et King (Candy Crush Saga) rendront désormais compte directement à la direction dXbox afin de concurrencer plus étroitement leurs principaux rivaux. Le volet matériel semble moins touché, Microsoft restant engagé dans le développement des futurs appareils Xbox, notamment son projet Xbox Helix de nouvelle génération. Pour finir, le New York Times a révélé que le nombre actuel dabonnés au Xbox Game Pass sélève à 30 millions, un chiffre bien inférieur aux 77 millions que lentreprise sétait fixé comme objectif datteindre dici 2026 ; à vous den tirer vos propres conclusions.
Le constat est sans appel : malgré des dépenses supérieures à 20 milliards de dollars sur cinq ans pour diverses acquisitions (en excluant le rachat d'Activision Blizzard), des contenus et des subventions matérielles, les revenus annuels globaux ont chuté de près de 500 millions de dollars sur la même période. La division Microsoft Gaming ne dégage actuellement qu'une marge bénéficiaire de 3 %, une rentabilité bien en deçà de la moyenne du secteur et très éloignée de l'objectif des 30 % visé par l'entreprise. Les dirigeants reconnaissent également que la marque s'est trop dispersée et n'a pas accordé un financement adéquat au développement de ses propres franchises emblématiques.
Concernant le matériel Xbox, Laura Fryer, membre fondatrice de léquipe Xbox et ancienne productrice exécutive chez Microsoft Game Studios, a déclaré en juin 2025 que « le matériel Xbox est bel et bien mort ». Dans son analyse, elle a affirmé que Microsoft na plus la volonté - voire plus la capacité - de développer et de lancer de nouvelles consoles. Elle avit qualifie la feuille de route de Microsoft de « chaos » et s'est montré sceptique quant à l'avenir de la Xbox. Selon elle, les partenariats de Microsoft avec ASUS pour les appareils portables et AMD pour la future Xbox reflètent un avenir sombre pour ses consoles. Pour rappel, les ventes de la Xbox se sont effondrées ces dernières années.
Voici l'annonce d'Asha Sharma :
This is an important email I sent today to all employees at XBOX:— ASHA (@asha_shar) July 6, 2026
Team,
We are beginning the most significant restructure in XBOX history. After careful consideration, I've made the difficult decision to reduce our team by approximately 3,200 throughout FY27. This will include
Réorganisation de XBOX
Ce message vient dêtre envoyé à lensemble des collaborateurs de léquipe XBOX à travers le monde.
Chers collègues,
Nous entamons la plus importante restructuration de lhistoire de XBOX. Après mûre réflexion, jai pris la décision difficile de réduire nos effectifs denviron 3 200 personnes au cours de lexercice fiscal 27. Cela inclut la suppression denviron 1 600 postes dès aujourdhui, ainsi que le transfert de quatre studios hors de XBOX vers une nouvelle direction. Je suis conscient quune restructuration sétalant sur une année entière engendre des défis supplémentaires. Malheureusement, il nest pas possible dopérer tous les changements nécessaires en une seule journée, et je tenais à être franc quant à lampleur de la situation.
Je sais que cest douloureux. Ces changements affecteront directement des personnes qui ont mis toute leur créativité au service de XBOX. Beaucoup dentre elles nous ont rejoints à la suite dacquisitions, tandis que dautres ont été recrutées ici ou nous ont rejoints de leur propre initiative parce quelles aimaient ce secteur et aimaient XBOX. Les décisions prises aujourdhui ne reflètent en rien leur talent ni leur dévouement.
Notre activité nest pas en bonne santé aujourdhui. Nos marges sont de 3 à 10 fois inférieures à celles des entreprises comparables dans le domaine des plateformes et de lédition. Nous sommes entrés dans la 9e génération avec une base installée plus réduite et une structure de coûts plus élevée. Pour croître, nous avons misé sur le Game Pass, le multiplateforme et un portefeuille de contenus plus large. Bien que ces activités aient créé une valeur significative, elles nont pas connu la croissance que nous espérions. Dans ce contexte, notre cur de métier sest affaibli, et nous avons mobilisé davantage déquipes, dinvestissements et de temps, dans lespoir dobtenir de meilleurs résultats. Or, le secteur est aujourdhui confronté à la crise matérielle la plus grave de son histoire. Nous devons redéfinir la stratégie de Xbox.
Tout dabord, nous allons redéfinir notre portefeuille de contenus.
Depuis 2018, nous avons considérablement élargi notre portefeuille de studios, alors que le nombre de jeux créés chaque mois dans lensemble du secteur dépasse désormais celui des dix dernières années réunies. Nous nous retrouvons désormais en concurrence non seulement avec les plus grands éditeurs, mais aussi avec des studios indépendants de plus petite taille. Il nest ni possible ni souhaitable de détenir tous les grands studios indépendants. Nous avons également appris que nous ne sommes pas le meilleur environnement pour tous les types de studios ; au cours dune année type, nous avons perdu 64 centimes pour chaque dollar investi. Dans le cadre de la refonte de XBOX, nous aiderons les créateurs indépendants à réussir en leur fournissant des outils de développement ouverts et en leur offrant un public pour concrétiser leur vision.
Compulsion Games et Double Fine Productions reviendront sous la direction de leurs équipes et deviendront des studios indépendants, conservant leurs propriétés intellectuelles, leur catalogue et les ressources nécessaires au développement de leurs prochains jeux. Ninja Theory et Undead Labs ont conclu un accord pour rejoindre un nouveau propriétaire qui leur apportera les fonds nécessaires à la finalisation et au développement de Senua et State of Decay 3. En France, la direction dArkane entame actuellement la consultation obligatoire avec son comité dentreprise afin dexaminer les options stratégiques possibles.
Nous procédons également à des réductions deffectifs dans dautres divisions et, dans certains cas, réorientons nos investissements vers des projets plus prioritaires. Lampleur de ces changements varie selon les entités : Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard, King, Mojang et XBOX Game Studios. Aucun de nos jeux ou projets first-party annoncés publiquement nest annulé dans le cadre de ces réductions.
De plus, Mojang et King relèveront désormais directement de moi. Ces deux studios sont devenus de véritables plateformes et constituent nos plus grandes entités en termes de joueurs actifs mensuels. Ils apportent à XBOX une dimension géographique, démographique et une différenciation essentielles.
Deuxièmement, nous allons réorganiser notre plateforme.
Nous savons quune technologie de pointe saméliore lorsquelle devient plus simple, et non plus complexe. Aujourdhui, dans certaines parties de lentreprise, le travail passe par pas moins de 14 niveaux hiérarchiques. Nos équipes chargées des plateformes sont 40 % plus importantes quau début de cette génération, alors même que notre base de joueurs et le temps de jeu ont diminué. Cette complexité a ralenti la prise de décision, brouillé les responsabilités et rendu plus difficile la satisfaction des attentes des joueurs. En réorganisant XBOX, nous allons simplifier les choses.
Nous réduirons le nombre de niveaux hiérarchiques à 5 au maximum, et à 3 lorsque cela sera possible. Nous assurerons notre réussite grâce à une organisation plus horizontale, articulée autour de « créateurs » (des collaborateurs individuels axés sur la création), de « joueurs-coaches » (des dirigeants qui restent profondément impliqués dans le travail tout en développant leurs équipes) et de « responsables directs » (DRIs) qui assument la responsabilité des décisions clés et des résultats. Et nous rationaliserons notre façon de travailler à travers nos outils, avec une base de code plus épurée, des services partagés et une réduction de 50 % des dépenses liées aux fournisseurs.
Troisièmement, nous repensons notre mode de fonctionnement.
À mesure que XBOX augmentait ses effectifs, notre organisation sest fragmentée. Les équipes, les studios et les fonctions opéraient souvent de manière indépendante, et il est devenu plus difficile de travailler vers un objectif commun, de faire les bons compromis et de mener à bien nos projets.
Pour la première fois, nous créons un poste de directeur des opérations (COO) assumant la responsabilité du compte de résultat de bout en bout pour les contenus, le matériel, la plateforme et les services. Helen Chiang a été promue à ce poste et me rendra directement compte. Au cours de ses près de deux décennies chez XBOX, Helen a contribué à développer certaines de nos activités les plus importantes, de XBOX Live à la direction de Mojang et de la franchise Minecraft. Elle va regrouper nos activités sous un même modèle opérationnel, en veillant à ce que nous prenions des décisions dinvestissement claires, que nous tirions les leçons de nos succès et de nos échecs, et que nous assumions la responsabilité de nos résultats.
Merci à Dave McCarthy, qui prend sa retraite après 17 ans passés chez XBOX. Dave a joué un rôle déterminant dans la construction de la plateforme sur laquelle comptent chaque jour des millions de joueurs et a été un partenaire de confiance lors de nombreux moments marquants de lhistoire de XBOX. Nous lui souhaitons tout le meilleur.
Ces changements visent à offrir un avenir plus grand à XBOX, et non linverse. La prochaine décennie du jeu vidéo sera plus vaste, plus mondiale et plus créative que tout ce que nous avons connu jusquà présent. Cette année, nous investirons autant dans XBOX que jamais auparavant, mais nous le ferons avec plus de précision, plus de rigueur et plus de clarté, le tout dans le but de faire de XBOX le lieu où le monde entier joue et crée.
Je souhaite que XBOX fasse partie des rares entreprises à divertir plus dun milliard de personnes chaque jour et à offrir à chacun la possibilité de créer et de se connecter. Je sais que nous pouvons atteindre cet objectif. XBOX possède bon nombre des franchises les plus appréciées de lhistoire du divertissement, ainsi que des studios talentueux à travers le monde, et nous renouerons avec la croissance en 2027.
Lhistoire regorge dentreprises qui confondent longévité et inévitabilité. Nous ne ferons pas partie de celles-là.
Asha
Source : Annonce d'Asha Sharma
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