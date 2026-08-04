Récemment, Microsoft a commencé à déployer la rétrocompatibilité Xbox sur PC en commençant par quatre titres : BliNX : The Time Sweeper, Conker : Live and Reloaded, Crimson Skies : High Road to Revenge et Fusion Frenzy. Ces jeux sont désormais disponibles à l'achat sur PC et sont inclus dans toutes les formules Game Pass. Cette initiative permet aux possesseurs de ces jeux de transférer leurs licences numériques pour console sur PC, avec une résolution améliorée pouvant aller jusqu'à 4 fois supérieure et de nouvelles options graphiques incluses. Selon Jason Ronald, vice-président de Next Generation, il s'agit d'un « simple début d'une initiative plus large visant à préserver les jeux Xbox d'antan ». L'annonce intervient alors que Microsoft a procédé à plusieurs licenciements massifs au sein de sa division jeux vidéo et que PlayStation s'apprête à mettre fin à la production des supports physiques en janvier 2028.
La Xbox 360 est une console de jeux vidéo domestique développée par Microsoft ; elle succède à la Xbox originale et constitue la deuxième console de la gamme Xbox. Elle a été officiellement dévoilée lors de l'émission intitulée « Xbox : The Next Generation Revealed » le 12 mai 2005, et des informations détaillées concernant son lancement et ses jeux ont été annoncées plus tard dans le mois lors de l'Electronic Entertainment Expo (E3) 2005. En tant que console de septième génération, elle était principalement en concurrence avec la PlayStation 3 de Sony et la Wii de Nintendo.
Le mois dernier, alors quelle continuait à gérer les retombées négatives en matière de relations publiques liées à ses milliers de licenciements et à son soutien à lIDF, Microsoft a annoncé quelle allait proposer quatre jeux Xbox originaux sur PC grâce à un nouveau programme de rétrocompatibilité pour PC. Il semble désormais que Microsoft ait des projets plus ambitieux en matière de portage sur PC, élargissant ainsi sa stratégie de contenu axée sur la rétrocompatibilité.
Un document divulgué et envoyé aux développeurs indique que Microsoft prévoit de permettre aux développeurs de rendre leurs jeux Xbox 360 déjà commercialisés disponibles à l'achat et jouables sur PC. La rétrocompatibilité Xbox 360 serait disponible sur les « PC Xbox », le futur Project Helix de Microsoft et les appareils portables. Ce service, dont le lancement devrait s'effectuer de manière « progressive » entre 2027 et 2028, permettrait, selon certaines informations, aux développeurs de choisir d'activer la rétrocompatibilité PC pour leurs jeux figurant dans leur catalogue de titres Xbox 360.
L'arrivée éventuelle de la rétrocompatibilité avec la Xbox 360 semblait probable, les utilisateurs ayant réalisé le mois dernier que les quatre jeux de la Xbox originale récemment sortis sur PC fonctionnaient dans un émulateur Xbox qui, lui-même, tournait au sein d'un émulateur Xbox 360. Grâce à une ingénierie inverse « minimale », les développeurs d'émulateurs ont réussi à faire fonctionner la solution d'émulation imbriquée de Microsoft pour lire des jeux Xbox 360 copiés.
Le document divulgué fournissait également des détails sur le programme de conversion « disque vers numérique » qui était en phase de test chez Microsoft. Ce programme permettra aux possesseurs de disques de jeux Xbox One et Xbox Series X d'obtenir une licence numérique pour le jeu sur tous les appareils Xbox. Malheureusement, ce service ne semble pas s'étendre aux disques Xbox 360 ; on peut émettre l'hypothèse que c'est probablement parce que les disques 360 ne disposent pas de la technologie de licence au niveau du disque que Xbox avait initialement prévu d'utiliser lors du lancement de la Xbox One.
En juillet 2026, Xbox est plongée dans une crise existentielle majeure après plusieurs années de décisions stratégiques désastreuses. Derrière les présentations publiques séduisantes, l'entreprise dissimule un déclin financier marqué par les investissements infructueux dans Game Pass. La nouvelle direction impose désormais une restructuration radicale impliquant des licenciements massifs et la fermeture potentielle de studios de développement emblématiques. La situation met en péril l'identité même de la marque Xbox, dont le matériel et les services d'abonnement s'essoufflent simultanément. Xbox pourrait ne pas survivre à un nouvel échec de lancement de console.
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