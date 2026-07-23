Après avoir supprimé 3 200 postes, Microsoft lance la rétrocompatibilité Xbox sur PC pour préparer la fin du hardware Xbox en pleine déroute

Il convient de rappeler que Microsoft en est à sa cinquième vague de licenciements massifs depuis la fusion avec Activision Blizzard. L'entreprise a récemment confirmé son intention de supprimer 3 200 postes au sein de sa division Xbox avant la fin de l'exercice fiscal en cours, ce qui constitue sa plus importante réduction d'effectifs à ce jour. Dans le cadre de cette restructuration, Microsoft a également conclu des accords permettant à quatre studios Xbox de quitter l'entreprise plutôt que d'être fermés.
Alors que le mois de juillet touche lentement à sa fin, marquant l'aboutissement d'un mois marqué par des milliers de licenciements opérés par Microsoft au sein de ses studios Xbox, l'entreprise a annoncé une nouvelle d'un tout autre ordre : elle déploie progressivement la rétrocompatibilité Xbox sur PC.
Comme annoncé sur Xbox Wire, la rétrocompatibilité Xbox est disponible sur PC dès le 22 juillet 2026, à commencer par quatre jeux Xbox : BliNX: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge et Fusion Frenzy.
Ces quatre titres sont désormais disponibles à l'achat sur PC et sont inclus dans toutes les formules Xbox Game Pass. Les licences numériques pour console déjà détenues sont également transférables sur PC. Ces rééditions permettent une amélioration de la résolution jusqu'à 4x, et plusieurs paramètres graphiques peuvent être ajustés, notamment le filtrage anisotrope, l'anti-aliasing « amélioré » et la prise en charge de Vsync.
Jason Ronald, vice-président de Next Generation chez Xbox, a déclaré que l'équipe prévoyait d'ajouter d'autres fonctionnalités aux jeux éligibles à l'avenir, notamment des succès pour certains jeux Xbox originaux, qui seront déployés dans le courant de l'année.
« Cela marque le début d'une initiative plus large visant à préserver les jeux Xbox d'antan et à les rendre progressivement disponibles sur PC », a expliqué Jason Ronald.
Cette nouvelle intervient à un moment mouvementé pour la préservation des jeux vidéo. Début juillet, PlayStation a annoncé quelle mettrait fin à la production de supports physiques en janvier 2028. Cette décision, comme la expliqué lentreprise, sexplique par le fait que « la préférence générale pour les supports numériques dépasse largement celle pour les disques physiques ».
Par ailleurs, les employés de Xbox auraient testé une fonctionnalité qui permettrait aux possesseurs de Xbox de numériser leur collection de jeux physiques existante. Cette fonctionnalité ne fonctionnerait toutefois quavec les disques Xbox One et Xbox Series X, à lexclusion de ceux destinés à la Xbox 360 et à la Xbox originale.
L'annonce de Jason Ronald, vice-président de Next Generation chez Xbox, est présenté ci-après :
« Aujourd'hui, nous lançons la rétrocompatibilité Xbox sur PC, ce qui vous permettra de jouer plus facilement aux jeux Xbox classiques d'antan sur PC et sur des appareils portables, notamment la ROG Xbox Ally et la Xbox Ally X.
Votre bibliothèque de jeux est bien plus quune simple collection de titres. Cest lhistoire personnelle des aventures épiques et des souvenirs précieux de votre passé. En tant que joueurs, nous ne voulons pas laisser derrière nous notre héritage vidéoludique, même si la technologie ne cesse dévoluer et de progresser. Nous souhaitons que notre bibliothèque de jeux évolue avec nous et que nous puissions y jouer dune manière totalement nouvelle.
Disponible dès aujourdhui, la fonctionnalité de rétrocompatibilité Xbox sur PC est lancée en avant-première, avec dans un premier temps quatre jeux classiques de la Xbox originale, désormais jouables pour la toute première fois sur PC et sur consoles portables. Cela marque le début dune initiative plus large visant à préserver les jeux Xbox du passé et à les proposer progressivement sur PC. Et nous ne nous contentons pas de vous permettre dy jouer sur PC. Nous ajoutons également de nouvelles fonctionnalités pour rendre votre expérience de jeu meilleure que jamais.
À partir d'aujourd'hui, dans les régions prises en charge, les joueurs peuvent se lancer dans les jeux suivants sur PC et sur les appareils portables compatibles :
- BLiNX : The Time Sweeper
- Conker : Live and Reloaded
- Crimson Skies : High Road to Revenge
- Fuzion Frenzy
Chacun de ces jeux est désormais disponible à l'achat sur PC et inclus dans tous les abonnements Xbox Game Pass. Si vous possédez déjà une licence numérique pour ces jeux sur console, celle-ci est désormais transférable sur votre PC ou votre console portable. Grâce aux fonctionnalités Xbox Play Anywhere et Xbox Cloud Gaming, vous pouvez désormais jouer à ces grands classiques du passé sur votre console Xbox, dans le cloud, sur PC et sur console portable.
En plus de proposer ces jeux sur PC pour la toute première fois, nous avons ajouté de nouvelles fonctionnalités afin daméliorer lexpérience sur PC tout en conservant le gameplay dorigine. Les joueurs peuvent personnaliser les paramètres graphiques, notamment lupscaling jusquà une résolution quatre fois supérieure, la prise en charge de VSync, les modes daffichage plein écran et en fenêtre, le filtrage anisotrope, lanti-aliasing amélioré, et bien plus encore. Ces jeux proposent également des paramètres de langue et audio personnalisables.
Nous prévoyons dajouter encore davantage de fonctionnalités aux jeux compatibles avec la rétrocompatibilité Xbox à lavenir. Je suis ravi de vous annoncer que, dans le courant de lannée, nous allons intégrer lune des fonctionnalités les plus demandées par les fans à certains jeux Xbox originaux, aussi bien sur console que sur PC : les succès. Les quatre premiers jeux mis en avant aujourdhui dans le cadre de cette préversion seront mis à jour pour inclure les succès dans les mois à venir.
Pour commencer, rien de plus simple. Si votre PC ou votre appareil mobile répond à la configuration minimale requise indiquée ci-dessous, vous pourrez accéder aux jeux rétrocompatibles via l'application XBOX sur PC.
Configuration minimale requise :
- Carte graphique : Nvidia GTX 950, AMD Radeon RX 550 ou Intel Arc A310
- Processeur : 4 curs et 8 threads | Intel Core i3-10300, AMD Ryzen 3 3100 ou AMD Ryzen Z2 A
- Mémoire vive : 8 Go
- Mémoire vidéo : 4 Go
- Système d'exploitation : Windows 11
- Pilotes et versions : dernière version en date de janvier 2026
Configuration recommandée :
- Carte graphique : Radeon RX 6800S, Nvidia GTX 1070 Ti ou Intel Arc A770
- Processeur : 6 curs et 12 threads | Intel Core i5-10400, AMD Ryzen 5 3600 ou AMD Ryzen AI Z2 Extreme
- Mémoire vive : 16 Go
- Mémoire vidéo : 8 Go
- Pilotes et versions : dernière version disponible en janvier 2026
La rétrocompatibilité Xbox sur PC constitue une nouvelle avancée pour préserver les jeux d'antan et vous permettre de profiter plus facilement des titres que vous possédez déjà sur les appareils que vous utilisez au quotidien. »
Cette évolution technique survient alors que Microsoft cherche à redéfinir l'avenir de sa division de jeux vidéo, après de longues périodes de difficultés stratégiques.
En effet, Xbox traverse une crise existentielle. Après plusieurs années d'investissements infructueux dans Game Pass et une tentative ratée de transposer au jeu vidéo un modèle inspiré de Netflix, la division de Microsoft est en pleine restructuration, marquée par des licenciements, des incertitudes concernant l'avenir de certains studios et un ralentissement de son activité matérielle. Cette succession de difficultés alimente les interrogations quant à la capacité de la marque à préserver son identité et à survivre à un nouvel échec de lancement de console.
Source : Xbox Wire
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