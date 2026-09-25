En mai 2024, Microsoft a présenté une nouvelle catégorie d'ordinateurs personnels dotés de fonctions d'intelligence artificielle (IA), alors qu'elle s'efforçait d'intégrer cette technologie émergente dans ses produits et de concurrencer Alphabet et Apple. Satya Nadella avait présenté ce que Microsoft appelle les PC « Copilot+ », en précisant qu'il les vendrait avec un certain nombre de fabricants, dont Acer et Asustek Computer. Les PC Copilot+ représentaient la vision de Microsoft d'un matériel Windows phare axé sur l'IA. Ils intègrent tous des puces dédiées, appelées NPU, qui alimentent des expériences d'IA. Ils étaient également dotés d'une mémoire vive de 16 Go au minimum, associée à un disque dur SSD.
Puis en octobre 2025, Microsoft a annoncé une vague de mises à jour avoir pour objectif de transformer chaque PC Windows 11 en PC IA, avec Copilot au centre de tout cela. La principale mise à jour combinait Copilot Voice et Copilot Vision pour une facilité d'interaction avec l'IA. En outre, les connecteurs Copilot devait permettre de relier différents services préférés, tels que les fichiers OneDrive et les contacts Outlook, les e-mails et les événements du calendrier, ainsi que les services Google, notamment Google Drive, Gmail, Google Agenda et Google Contacts, directement à l'application Copilot sur Windows.
Microsoft abandonne discrètement la marque « PC Copilot+ » à peine deux ans et demi après lavoir lancée comme identité phare des machines Windows dotées dIA. Les nouveaux modèles Surface Pro et Surface Laptop de la société répondent techniquement aux exigences de Copilot+, mais ne sont pas commercialisés sous ce nom, ce qui marque un recul stratégique par rapport à ce qui était autrefois présenté comme lavenir de linformatique personnelle.
Les signes avant-coureurs étaient là, mais cest désormais officiel : Microsoft en a fini avec la marque « PC Copilot+ », qui était censée révolutionner notre conception des ordinateurs dotés dIA. Ce qui avait commencé comme un pari audacieux sur lintégration de lIA est discrètement devenu une simple note de bas de page marketing, les derniers appareils Surface de la société ayant complètement abandonné cette marque.
La nouvelle Surface Pro 12 pouces et le Surface Laptop 13 pouces de Microsoft répondent à toutes les exigences techniques pour être qualifiés de PC Copilot+, mais lentreprise nutilise plus cette appellation. « Ces appareils ne sont pas appelés PC Copilot+ », a déclaré Brett Ostrom, vice-président chargé de la division Surface chez Microsoft, confirmant ainsi ce que beaucoup dans le secteur soupçonnaient.
La disparition de la marque reflète un retour à la réalité plus général sur le marché des PC dotés dIA. Lorsque Microsoft a dévoilé pour la première fois les PC Copilot+ en 2024, lentreprise les avait positionnés comme la prochaine évolution de linformatique personnelle : des machines dotées dune puissance dIA intégrée suffisante pour gérer tout, de la traduction linguistique en temps réel au traitement dimage avancé. Largumentaire était convaincant : il ne sagissait pas simplement dordinateurs auxquels on avait ajouté des fonctionnalités dIA, mais de machines fondamentalement différentes, conçues pour un monde où lIA occupe une place prépondérante.
Mais ladoption par les consommateurs na jamais été à la hauteur du battage médiatique. Malgré des partenariats avec de grands fabricants dordinateurs et des campagnes marketing agressives, les PC Copilot+ ont peiné à se démarquer sur un marché saturé où les fonctionnalités dIA devenaient la norme, quelle que soit la gamme de prix. La marque est devenue davantage une case à cocher quune raison convaincante de changer dappareil.
Qualcomm, le principal partenaire de Microsoft en matière de puces pour de nombreux appareils Copilot+, semble emboîter le pas. Kedar Kondap, vice-président senior de Qualcomm, a notamment évité dutiliser la terminologie « Copilot+ » lors de récentes annonces de produits, préférant se concentrer sur un message plus général autour des « PC IA » qui ne lie pas lentreprise à la stratégie de marque spécifique de Microsoft.
Le moment choisi pour labandon de cette marque coïncide avec une évolution plus générale de la manière dont les entreprises technologiques abordent lintégration de lIA. Plutôt que de créer des catégories de produits distinctes pour les appareils dotés dIA, les fabricants considèrent de plus en plus les capacités dIA comme des fonctionnalités standard sur lensemble de leurs gammes. Cette banalisation de lIA a rendu les marques spécialisées telles que « Copilot Plus » obsolètes presque dès leur lancement.
Pour Microsoft, le retrait de « Copilot+ » ne signifie pas labandon de lIA sur les PC bien au contraire. Lentreprise continue dintégrer profondément les fonctionnalités dIA dans Windows 11 et dans la conception de son matériel. Mais la leçon semble claire : les consommateurs veulent des capacités dIA, pas des catégories marketing liées à lIA. Lavenir des PC dotés dIA sera défini par ce quils peuvent faire, et non par leur nom.
En effet, les administrateurs informatique sont excédés par les mises à jour désastreuses de Windows 11 et l'invasion de l'IA dans le système d'exploitation. Ils dénoncent les applications et produits « inutiles » de Microsoft, ainsi que des défaillances techniques majeures, notamment des correctifs de sécurité qui perturbent le fonctionnement des applications professionnelles essentielles. Les critiques visent également la complexité inutile de certains outils de gestion et l'intégration forcée de fonctionnalités comme Copilot. En somme, ces experts expriment une lassitude face à des déploiements logiciels jugés instables ou mal conçus pour le monde de l'entreprise.
La courte durée de vie de cette marque met également en évidence les défis auxquels sont confrontées les entreprises technologiques lorsquelles tentent de créer de nouvelles catégories de produits autour de technologies émergentes. Alors que les capacités dIA sous-jacentes qui définissaient les PC Copilot Plus continuent dévoluer et de saméliorer, la marque elle-même est devenue un obstacle plutôt quun tremplin vers ladoption par les consommateurs.
Les analystes du secteur suggèrent que ce revirement reflète la stratégie plus large de Microsoft visant à intégrer lIA de manière plus transparente dans lensemble de son écosystème, plutôt que de la cantonner à des segments haut de gamme. Laccent mis récemment par lentreprise sur laccessibilité des fonctionnalités dIA à différents niveaux de prix et dans différentes catégories dappareils vient étayer cette théorie.
Labandon discret par Microsoft de la marque « PC Copilot+ » après seulement deux ans révèle à quelle vitesse le paysage du matériel IA évolue. Alors que la technologie sous-jacente continue de progresser, la leçon pour le secteur est claire : les consommateurs veulent que les capacités dIA soient intégrées naturellement à leurs appareils, et non commercialisées comme des catégories haut de gamme distinctes. À mesure que lIA devient un élément incontournable de linformatique moderne, il faut sattendre à ce que davantage dentreprises suivent lexemple de Microsoft en abandonnant les marques spécialisées en IA au profit dune simple amélioration des expériences IA sur lensemble de leurs gammes de produits.
Source : Microsoft
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