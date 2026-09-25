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La marque « Copilot+ PC » est morte : Microsoft et les fabricants de PC abandonnent discrètement cette marque de PC Windows 11 dotés d'IA
L'engouement des consommateurs n'ayant jamais été à la hauteur

Le , par Jade Emy
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Les signes avant-coureurs étaient là, mais cest désormais officiel : Microsoft en a fini avec la marque « PC Copilot+ », qui était censée révolutionner notre conception des ordinateurs dotés dIA. Ce qui avait commencé comme un pari audacieux sur lintégration de lIA est discrètement devenu une simple note de bas de page marketing. La nouvelle Surface Pro 12 pouces et le Surface Laptop 13 pouces de Microsoft répondent à toutes les exigences techniques pour être qualifiés de PC Copilot+, mais lentreprise nutilise plus cette appellation. La disparition de la marque reflète un retour à la réalité plus général sur le marché des PC dotés dIA.

En mai 2024, Microsoft a présenté une nouvelle catégorie d'ordinateurs personnels dotés de fonctions d'intelligence artificielle (IA), alors qu'elle s'efforçait d'intégrer cette technologie émergente dans ses produits et de concurrencer Alphabet et Apple. Satya Nadella avait présenté ce que Microsoft appelle les PC « Copilot+ », en précisant qu'il les vendrait avec un certain nombre de fabricants, dont Acer et Asustek Computer. Les PC Copilot+ représentaient la vision de Microsoft d'un matériel Windows phare axé sur l'IA. Ils intègrent tous des puces dédiées, appelées NPU, qui alimentent des expériences d'IA. Ils étaient également dotés d'une mémoire vive de 16 Go au minimum, associée à un disque dur SSD.

Puis en octobre 2025, Microsoft a annoncé une vague de mises à jour avoir pour objectif de transformer chaque PC Windows 11 en PC IA, avec Copilot au centre de tout cela. La principale mise à jour combinait Copilot Voice et Copilot Vision pour une facilité d'interaction avec l'IA. En outre, les connecteurs Copilot devait permettre de relier différents services préférés, tels que les fichiers OneDrive et les contacts Outlook, les e-mails et les événements du calendrier, ainsi que les services Google, notamment Google Drive, Gmail, Google Agenda et Google Contacts, directement à l'application Copilot sur Windows.

Microsoft abandonne discrètement la marque « PC Copilot+ » à peine deux ans et demi après lavoir lancée comme identité phare des machines Windows dotées dIA. Les nouveaux modèles Surface Pro et Surface Laptop de la société répondent techniquement aux exigences de Copilot+, mais ne sont pas commercialisés sous ce nom, ce qui marque un recul stratégique par rapport à ce qui était autrefois présenté comme lavenir de linformatique personnelle.


Les signes avant-coureurs étaient là, mais cest désormais officiel : Microsoft en a fini avec la marque « PC Copilot+ », qui était censée révolutionner notre conception des ordinateurs dotés dIA. Ce qui avait commencé comme un pari audacieux sur lintégration de lIA est discrètement devenu une simple note de bas de page marketing, les derniers appareils Surface de la société ayant complètement abandonné cette marque.

La nouvelle Surface Pro 12 pouces et le Surface Laptop 13 pouces de Microsoft répondent à toutes les exigences techniques pour être qualifiés de PC Copilot+, mais lentreprise nutilise plus cette appellation. « Ces appareils ne sont pas appelés PC Copilot+ », a déclaré Brett Ostrom, vice-président chargé de la division Surface chez Microsoft, confirmant ainsi ce que beaucoup dans le secteur soupçonnaient.

La disparition de la marque reflète un retour à la réalité plus général sur le marché des PC dotés dIA. Lorsque Microsoft a dévoilé pour la première fois les PC Copilot+ en 2024, lentreprise les avait positionnés comme la prochaine évolution de linformatique personnelle : des machines dotées dune puissance dIA intégrée suffisante pour gérer tout, de la traduction linguistique en temps réel au traitement dimage avancé. Largumentaire était convaincant : il ne sagissait pas simplement dordinateurs auxquels on avait ajouté des fonctionnalités dIA, mais de machines fondamentalement différentes, conçues pour un monde où lIA occupe une place prépondérante.

Mais ladoption par les consommateurs na jamais été à la hauteur du battage médiatique. Malgré des partenariats avec de grands fabricants dordinateurs et des campagnes marketing agressives, les PC Copilot+ ont peiné à se démarquer sur un marché saturé où les fonctionnalités dIA devenaient la norme, quelle que soit la gamme de prix. La marque est devenue davantage une case à cocher quune raison convaincante de changer dappareil.

Qualcomm, le principal partenaire de Microsoft en matière de puces pour de nombreux appareils Copilot+, semble emboîter le pas. Kedar Kondap, vice-président senior de Qualcomm, a notamment évité dutiliser la terminologie « Copilot+ » lors de récentes annonces de produits, préférant se concentrer sur un message plus général autour des « PC IA » qui ne lie pas lentreprise à la stratégie de marque spécifique de Microsoft.

Le moment choisi pour labandon de cette marque coïncide avec une évolution plus générale de la manière dont les entreprises technologiques abordent lintégration de lIA. Plutôt que de créer des catégories de produits distinctes pour les appareils dotés dIA, les fabricants considèrent de plus en plus les capacités dIA comme des fonctionnalités standard sur lensemble de leurs gammes. Cette banalisation de lIA a rendu les marques spécialisées telles que « Copilot Plus » obsolètes presque dès leur lancement.

Pour Microsoft, le retrait de « Copilot+ » ne signifie pas labandon de lIA sur les PC  bien au contraire. Lentreprise continue dintégrer profondément les fonctionnalités dIA dans Windows 11 et dans la conception de son matériel. Mais la leçon semble claire : les consommateurs veulent des capacités dIA, pas des catégories marketing liées à lIA. Lavenir des PC dotés dIA sera défini par ce quils peuvent faire, et non par leur nom.

En effet, les administrateurs informatique sont excédés par les mises à jour désastreuses de Windows 11 et l'invasion de l'IA dans le système d'exploitation. Ils dénoncent les applications et produits « inutiles » de Microsoft, ainsi que des défaillances techniques majeures, notamment des correctifs de sécurité qui perturbent le fonctionnement des applications professionnelles essentielles. Les critiques visent également la complexité inutile de certains outils de gestion et l'intégration forcée de fonctionnalités comme Copilot. En somme, ces experts expriment une lassitude face à des déploiements logiciels jugés instables ou mal conçus pour le monde de l'entreprise.

La courte durée de vie de cette marque met également en évidence les défis auxquels sont confrontées les entreprises technologiques lorsquelles tentent de créer de nouvelles catégories de produits autour de technologies émergentes. Alors que les capacités dIA sous-jacentes qui définissaient les PC Copilot Plus continuent dévoluer et de saméliorer, la marque elle-même est devenue un obstacle plutôt quun tremplin vers ladoption par les consommateurs.

Les analystes du secteur suggèrent que ce revirement reflète la stratégie plus large de Microsoft visant à intégrer lIA de manière plus transparente dans lensemble de son écosystème, plutôt que de la cantonner à des segments haut de gamme. Laccent mis récemment par lentreprise sur laccessibilité des fonctionnalités dIA à différents niveaux de prix et dans différentes catégories dappareils vient étayer cette théorie.

Labandon discret par Microsoft de la marque « PC Copilot+ » après seulement deux ans révèle à quelle vitesse le paysage du matériel IA évolue. Alors que la technologie sous-jacente continue de progresser, la leçon pour le secteur est claire : les consommateurs veulent que les capacités dIA soient intégrées naturellement à leurs appareils, et non commercialisées comme des catégories haut de gamme distinctes. À mesure que lIA devient un élément incontournable de linformatique moderne, il faut sattendre à ce que davantage dentreprises suivent lexemple de Microsoft en abandonnant les marques spécialisées en IA au profit dune simple amélioration des expériences IA sur lensemble de leurs gammes de produits.

Source : Microsoft

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