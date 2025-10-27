Microsoft Teams est sur le point de devenir le toutou de votre patron, en divulguant automatiquement votre position en temps réel, l'application permettra de savoir si vous êtes au bureau ou non

Il se trouve que Microsoft travaille actuellement sur une nouvelle fonctionnalité Teams qui utilisera les connexions réseau Wi-Fi pour localiser précisément un utilisateur. Pour contextualiser, Teams mettra automatiquement à jour le lieu de travail d'un utilisateur lorsqu'il connectera son appareil au réseau Wi-Fi du bureau. Cette fonctionnalité devrait réduire la confusion sur le lieu de travail, en permettant aux responsables et aux employés d'identifier leur emplacement respectif dans les bureaux.
Microsoft Teams est une plateforme de collaboration d'équipe développée par Microsoft dans le cadre de la suite Microsoft 365. Elle offre des fonctionnalités telles que le chat dans l'espace de travail, la vidéoconférence, le stockage de fichiers et l'intégration avec les applications et services Microsoft et tiers. Teams a progressivement remplacé les anciennes plateformes de messagerie et de collaboration de Microsoft, notamment Skype for Business, Skype et Microsoft Classroom.
Microsoft Teams a fait l'objet d'une enquête pour avoir associé Teams à Office 365, ses concurrents tels que Slack de Salesforce invoquant des pratiques commerciales anticoncurrentielles. En 2023, le géant technologique a cédé à la pression antitrust, le contraignant à dissocier Teams d'Office 365. Cela signifie que les utilisateurs peuvent acheter des abonnements Office sans Teams ou Teams en tant que service autonome.
Récemment, Microsoft a échappé à une lourde amende de la Commission européenne en modifiant les tarifs d'Office 365 et de Microsoft 365. Les deux services seront désormais fournis sans Teams à un coût moindre. En vertu de la décision de la Commission européenne, Microsoft doit proposer des suites Office à prix réduit sans Teams, assurer la portabilité des données et garantir l'interopérabilité avec des services tiers pendant une période pouvant aller jusqu'à dix ans. Pour vous donner une idée, vous devrez acheter Teams en tant que service autonome pour environ 5,50 $ (5 ) par utilisateur et par mois.
Il se trouve que Microsoft travaille actuellement sur une nouvelle fonctionnalité Teams qui utilisera les connexions réseau Wi-Fi pour localiser précisément un utilisateur. Pour contextualiser, Teams mettra automatiquement à jour le lieu de travail d'un utilisateur lorsqu'il connectera son appareil au réseau Wi-Fi du bureau. Cette fonctionnalité devrait réduire la confusion sur le lieu de travail, en permettant aux responsables et aux employés d'identifier leur emplacement respectif dans les bureaux. Selon la feuille de route Microsoft 365 annonçant la nouvelle fonctionnalité, « lorsque les utilisateurs se connectent au Wi-Fi de leur organisation, Teams définira automatiquement leur lieu de travail en fonction du bâtiment dans lequel ils travaillent ».
À cette fin, la fonctionnalité est encore en phase de développement, mais elle devrait être largement disponible à partir de décembre 2025. Les avantages de cette fonctionnalité ne sont pas encore clairs. Elle pourrait améliorer la productivité, car vous n'aurez plus besoin de rechercher manuellement vos collègues au bureau ni même de les appeler ; vous pourrez facilement localiser leur emplacement via Teams tant qu'ils sont connectés au réseau Wi-Fi du bureau.
D'un autre côté, elle pourrait également être utilisée pour identifier les personnes qui ne travaillent pas au bureau. Cette nouvelle intervient alors que de nombreuses organisations abandonnent rapidement le télétravail et les modalités de travail hybrides.
En septembre, Microsoft a annoncé que les employés travaillant à moins de 80 km d'un bureau Microsoft devront travailler sur place trois jours par semaine d'ici la fin février 2026. L'entreprise a également indiqué que les employés sont plus efficaces lorsqu'ils collaborent en personne. Cependant, cette décision a suscité l'inquiétude des employés qui affirment que le retour obligatoire au bureau pourrait être une forme de licenciement déguisé.
Par ailleurs, Microsoft a récemment ajouté une nouvelle fonctionnalité à son tableau de bord Copilot dans Viva Insights, appelée Benchmarks. Elle est conçue pour aider Copilot à identifier les données pertinentes, lui permettant ainsi de suivre les taux d'adoption de l'IA dans votre entreprise. Cela permet à la direction de suivre votre utilisation de l'IA.
Ces améliorations interviennent alors que les solutions logicielles libres gagnent en popularité. La dernière annonce de lEtat allemand du Schleswig-Holstein relative à labandon de Microsoft Teams pour une solution libre nest pas une nouveauté. Les cas de la municipalité de Munich et de lÉtat fédéré de Basse Saxe en Allemagne lillustrent. Une municipalité turque a déclaré avoir fait des économies d'1 million de dollars sur les coûts des licences Windows dans le cadre de sa migration vers Linux Pardus, ce, même sil y a eu quelques goulots détranglement.
Source : Microsoft
Et vous ?
Pensez-vous que ces améliorations sont crédibles ou pertinentes ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Microsoft intègre des agents IA spécialisés dans Teams pour les utilisateurs de Copilot, transformant ainsi la plateforme grâce à des coéquipiers virtuels qui gèrent les réunions et les flux de travail
Microsoft ferme officiellement Skype au profit de Teams. Skype est progressivement tombé dans l'oubli après son rachat par Microsoft pour 8,5 milliards de dollars en 2011,
Microsoft n'a pas su le réinventer
Microsoft va vendre son application de chat et de vidéo Teams séparément de son produit Office au niveau mondial; Cette dissociation pourrait ne pas suffire à éviter les accusations antitrust de l'UE
Vous avez lu gratuitement 669 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.