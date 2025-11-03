Après des milliers de licenciements, Satya Nadella déclare que Microsoft est prêt à embaucher à nouveau des employés qui « trouvent comment faire leur travail différemment » grâce à l'IA Copilot

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a révélé que l'entreprise commencerait à créer de nouveaux postes dans les mois à venir, alors qu'elle mise davantage sur l'intelligence artificielle et l'automatisation pour rester en tête dans un contexte de concurrence féroce. Nadella a déclaré que le personnel de Microsoft était en pleine mutation dans son mode de fonctionnement. Il a souligné que les employés « apprendront à faire leur travail différemment » à mesure que l'entreprise s'adaptera à une nouvelle ère axée sur l'IA et affrontera des concurrents tels que Google et Meta.
En juillet, Microsoft a entamé une nouvelle série de licenciements qui a touché 9 000 travailleurs. Cette mesure concernait moins de 4 % de ses effectifs mondiaux, répartis entre différentes équipes, zones géographiques et niveaux d'expérience. Microsoft explique que ces licenciements visent à rationaliser les processus et à réduire les niveaux hiérarchiques. Mais en coulisses, les employés racontent une tout autre histoire : l'entreprise chercherait à remplacer autant d'emplois que possible par des agents d'IA. Pourtant, les développeurs affirment que l'IA de Microsoft est loin d'être fiable. Jusqu'ici, Microsoft Copilot n'a pas réussi à convaincre les organisations qui l'ont testé.
Après cette période mouvementée marquée par des réductions d'effectifs, Microsoft se prépare à reprendre son expansion. Le PDG Satya Nadella a révélé que l'entreprise commencerait à créer de nouveaux postes dans les mois à venir, alors qu'elle mise davantage sur l'intelligence artificielle et l'automatisation pour rester en tête dans un contexte de concurrence féroce. S'exprimant dans le podcast BG2 de l'investisseur Brad Gerstner, Nadella a déclaré : « Je dirais que nous allons augmenter nos effectifs, mais selon moi, cette augmentation sera beaucoup plus importante que celle que nous avons connue avant l'IA. »
Nadella a déclaré que le personnel de Microsoft était en pleine mutation dans son mode de fonctionnement. Il a souligné que les employés « apprendront à faire leur travail différemment » à mesure que l'entreprise s'adaptera à une nouvelle ère axée sur l'IA et affrontera des concurrents tels que Google et Meta. « C'est le processus de désapprentissage et d'apprentissage qui, selon moi, prendra environ un an, puis la croissance des effectifs se fera avec un effet de levier maximal », a-t-il expliqué.
Le PDG a réaffirmé l'engagement de Microsoft à donner à chaque employé accès aux outils d'IA intégrés à Microsoft 365 et GitHub Copilot, tous deux alimentés par les technologies d'OpenAI et d'Anthropic.
Qualifiant cela d'évolution naturelle dans le fonctionnement des entreprises, Nadella a réfléchi à la manière dont la technologie a toujours remodelé les flux de travail des entreprises. « Pour préparer les prévisions, les notes de service circulaient entre les différents sites par fax, puis sont arrivés les e-mails et les feuilles de calcul Excel », a-t-il déclaré. Il a ajouté : « À l'heure actuelle, toute planification, toute exécution, commence par l'IA. Vous effectuez des recherches avec l'IA, vous réfléchissez avec l'IA, vous partagez avec vos collègues, etc. »
L'annonce de Microsoft fait suite à une vague de licenciements mondiaux en 2025, les entreprises se réorganisant après avoir embauché de manière excessive pendant la pandémie. Au cours de l'exercice financier clos en juin 2025, Microsoft comptait environ 228 000 employés, soit une baisse de plus de 6 000 postes après plusieurs vagues de licenciements. Un mois plus tard, le géant technologique a supprimé 9 000 postes supplémentaires dans le cadre de ses efforts de restructuration.
Amazon, Meta, Google et Oracle ont chacune procédé à des réductions importantes, invoquant l'automatisation, le ralentissement de la croissance et la transition vers des opérations axées sur l'IA. Selon un rapport, plus de 100 000 emplois dans le secteur technologique ont été supprimés dans le monde cette année. En Inde, le changement a été tout aussi visible : Tata Consultancy Services (TCS) a supprimé environ 12 000 postes, soit environ 2 % de ses effectifs, alors que les entreprises technologiques mondiales se sont orientées vers la productivité basée sur l'IA et les centres de compétences internes.
Ces nouvelles déclarations de Satya Nadella représentent sa dernière prise de parole en date concernant l'avenir de Microsoft. En septembre, il avait révélé qu'il était « hanté » par la possibilité que Microsoft ne survive pas à l'ère de l'intelligence artificielle (IA). « Notre secteur regorge d'exemples d'entreprises qui étaient autrefois florissantes et qui ont tout simplement disparu. Je suis hanté par l'une d'entre elles en particulier, appelée DEC », a déclaré Nadella. Selon ces déclarations, il a réfléchi à ce qu'il fallait à une entreprise non seulement pour prospérer, mais aussi pour continuer à attirer les meilleurs talents.
