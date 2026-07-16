« Il n'y a aucun avantage à appartenir à Microsoft », déclare le développeur de Doom : « Ils ont détruit une valeur immense dont je ne pense même pas qu'ils aient conscience »

Dans ce qui semble être une série interminable de mauvaises nouvelles pour lindustrie du jeu vidéo, Microsoft, et plus particulièrement Xbox, prépare actuellement sa plus importante réduction deffectifs à ce jour. Environ 3 200 postes devraient être supprimés dici lexercice fiscal 2027, la première vague touchant immédiatement environ 1 500 employés dans le cadre dune vague de licenciements plus large chez Microsoft. Dans le cadre de cette réorganisation, Microsoft a conclu des accords permettant à quatre studios Xbox de quitter lentreprise plutôt que dêtre fermés.
Des suppressions demplois ou des restructurations sont prévues dans tous les départements de Xbox, tandis que la PDG de Xbox, Asha Sharma, a déclaré au personnel que lactivité perdait 64 cents pour chaque dollar investi, qualifiant cette mesure de restructuration la plus importante de lhistoire de Xbox. Elle a notamment déclaré : « Notre activité nest pas viable aujourdhui. Nos marges sont de 3 à 10 fois inférieures à celles des entreprises comparables dans le domaine des plateformes et de lédition. Nous sommes entrés dans la 9e génération avec une base installée plus réduite et une structure de coûts plus élevée. »
Récemment, un nouveau rapport fait la lumière sur ce qui sest passé en coulisses, lorsque Microsoft a commencé à licencier environ 1 600 personnes et sest séparé dun certain nombre de studios. Si le rapport fait état des diverses répercussions de ces suppressions demplois sur certains studios toujours sous la bannière Xbox depuis lors, il dresse également un tableau accablant de limpact que ces licenciements et ceux qui se profilent encore ont eu sur létat desprit des employés restants, le manque de clarté des objectifs ayant contribué à une situation où le personnel a le sentiment dêtre jetable, quelle que soit la qualité de son travail.
Tout dabord, ce nouveau rapport de Game Developer retrace la succession dévénements vécus par le personnel le 6 juillet où les suppressions demplois ont été officiellement confirmées par la directrice de Xbox, Asha Sharma, après des semaines dincertitude. Les employés concernés chez Bethesda, ZeniMax et id Software auraient été informés de leur licenciement lors de brefs appels vidéo avec la direction ; lappel chez id Software, le développeur de Doom, aurait duré moins dune minute. Les employés licenciés did Software auraient reçu pour consigne de ne pas se rendre au bureau ce jour-là, mais certains avaient déjà pris la route ; la réunion aurait été annoncée avec seulement une dizaine de minutes de préavis, ce qui a empêché certains dy assister.
Les employés licenciés se seraient ensuite vu retirer laccès à Slack et aux e-mails internes dans les 48 heures, les obligeant à se démener pour obtenir plus dinformations via une adresse e-mail interne à lentreprise, accessible uniquement depuis les adresses e-mail qui étaient en train dêtre désactivées. Game Developer cite une source accusant Microsoft de tenter de faire porter lessentiel de la responsabilité de la gestion de la situation aux syndicats représentant certains employés. « Est-ce que Microsoft sen soucie ? Absolument pas », a déclaré un employé licencié did Software. « Et ils semblent même déployer des efforts et sappliquer pour rendre la situation aussi pénible que possible. »
Larticle fait ensuite allusion aux déclarations de membres du personnel dId et de Zenimax affirmant navoir pas reçu dindications suffisamment claires de la part de la direction de Xbox indiquant que les jeux sur lesquels ils travaillaient ne correspondaient pas à la direction souhaitée par lentreprise au regard de ses objectifs, si tant est que ce fût le cas. « Toutes les informations qui nous ont été communiquées lors de ces réunions sur les chiffres lors des réunions mensuelles du personnel indiquaient que tout allait bien », a déclaré une source à propos des développeurs dElder Scrolls Online chez Zenimax. « Vous savez, nous sommes rentables. [...] Nous améliorions les indicateurs que [Microsoft] souhaitait voir saméliorer. »
De son côté, un développeur dId se demandait pourquoi la direction navait pas au moins attendu de voir les premiers résultats du DLC « Revelations » de « Doom : The Dark Ages » avant de prendre une décision définitive concernant déventuelles réductions deffectifs au sein de ce studio. « Ils nont même pas attendu de voir si le produit allait rencontrer le succès avant de se débarrasser de léquipe », a déclaré ce développeur. « [...] Il ny a aucun avantage à appartenir à Microsoft. En fait, ils ont détruit une valeur immense dont je ne pense même pas quils aient conscience. »
Sans surprise, le rapport dresse le portrait dun personnel restant qui se demande si la qualité de son travail a une quelconque importance en termes de sécurité de lemploi, dautant plus que de nouveaux licenciements se profilent. Un employé interrogé par Game Developer a qualifié létat desprit que Microsoft continue dimposer à ses employés de « mentalité du travailleur jetable ».
Actuellement, Xbox est plongée dans une crise existentielle majeure après plusieurs années de décisions stratégiques désastreuses. Derrière les présentations publiques séduisantes, l'entreprise dissimule un déclin financier marqué par les investissements infructueux dans Game Pass. La nouvelle direction impose désormais une restructuration radicale impliquant des licenciements massifs et la fermeture potentielle de studios de développement emblématiques. La situation met en péril l'identité même de la marque Xbox, dont le matériel et les services d'abonnement s'essoufflent simultanément. Xbox pourrait ne pas survivre à un nouvel échec de lancement de console.
Source : Game Developer
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