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« Il n'y a aucun avantage à appartenir à Microsoft », déclare le développeur de Doom : « Ils ont détruit une valeur immense dont je ne pense même pas qu'ils aient conscience »

Le , par Alex
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Un nouveau rapport fait la lumière sur ce qui sest passé en coulisses, lorsque Microsoft a annoncé qu'environ 3 200 postes devraient être supprimés dici lexercice fiscal 2027 et sest séparé dun certain nombre de studios. Les employés concernés chez Bethesda, ZeniMax et id Software auraient été informés de leur licenciement lors de brefs appels vidéo avec la direction ; lappel chez id Software, le développeur de Doom, aurait duré moins dune minute. Un développeur dId se demandait pourquoi la direction navait pas au moins attendu de voir les premiers résultats du DLC « Revelations » de « Doom : The Dark Ages » avant de prendre une décision définitive concernant déventuelles réductions deffectifs au sein de ce studio. Il déclare notamment : « [...] Il ny a aucun avantage à appartenir à Microsoft. En fait, ils ont détruit une valeur immense dont je ne pense même pas quils aient conscience. »

Dans ce qui semble être une série interminable de mauvaises nouvelles pour lindustrie du jeu vidéo, Microsoft, et plus particulièrement Xbox, prépare actuellement sa plus importante réduction deffectifs à ce jour. Environ 3 200 postes devraient être supprimés dici lexercice fiscal 2027, la première vague touchant immédiatement environ 1 500 employés dans le cadre dune vague de licenciements plus large chez Microsoft. Dans le cadre de cette réorganisation, Microsoft a conclu des accords permettant à quatre studios Xbox de quitter lentreprise plutôt que dêtre fermés.

Des suppressions demplois ou des restructurations sont prévues dans tous les départements de Xbox, tandis que la PDG de Xbox, Asha Sharma, a déclaré au personnel que lactivité perdait 64 cents pour chaque dollar investi, qualifiant cette mesure de restructuration la plus importante de lhistoire de Xbox. Elle a notamment déclaré : « Notre activité nest pas viable aujourdhui. Nos marges sont de 3 à 10 fois inférieures à celles des entreprises comparables dans le domaine des plateformes et de lédition. Nous sommes entrés dans la 9e génération avec une base installée plus réduite et une structure de coûts plus élevée. »

Récemment, un nouveau rapport fait la lumière sur ce qui sest passé en coulisses, lorsque Microsoft a commencé à licencier environ 1 600 personnes et sest séparé dun certain nombre de studios. Si le rapport fait état des diverses répercussions de ces suppressions demplois sur certains studios toujours sous la bannière Xbox depuis lors, il dresse également un tableau accablant de limpact que ces licenciements  et ceux qui se profilent encore  ont eu sur létat desprit des employés restants, le manque de clarté des objectifs ayant contribué à une situation où le personnel a le sentiment dêtre jetable, quelle que soit la qualité de son travail.


Tout dabord, ce nouveau rapport de Game Developer retrace la succession dévénements vécus par le personnel le 6 juillet où les suppressions demplois ont été officiellement confirmées par la directrice de Xbox, Asha Sharma, après des semaines dincertitude. Les employés concernés chez Bethesda, ZeniMax et id Software auraient été informés de leur licenciement lors de brefs appels vidéo avec la direction ; lappel chez id Software, le développeur de Doom, aurait duré moins dune minute. Les employés licenciés did Software auraient reçu pour consigne de ne pas se rendre au bureau ce jour-là, mais certains avaient déjà pris la route ; la réunion aurait été annoncée avec seulement une dizaine de minutes de préavis, ce qui a empêché certains dy assister.

Les employés licenciés se seraient ensuite vu retirer laccès à Slack et aux e-mails internes dans les 48 heures, les obligeant à se démener pour obtenir plus dinformations via une adresse e-mail interne à lentreprise, accessible uniquement depuis les adresses e-mail qui étaient en train dêtre désactivées. Game Developer cite une source accusant Microsoft de tenter de faire porter lessentiel de la responsabilité de la gestion de la situation aux syndicats représentant certains employés. « Est-ce que Microsoft sen soucie ? Absolument pas », a déclaré un employé licencié did Software. « Et ils semblent même déployer des efforts et sappliquer pour rendre la situation aussi pénible que possible. »

Larticle fait ensuite allusion aux déclarations de membres du personnel dId et de Zenimax affirmant navoir pas reçu dindications suffisamment claires de la part de la direction de Xbox indiquant que les jeux sur lesquels ils travaillaient ne correspondaient pas à la direction souhaitée par lentreprise au regard de ses objectifs, si tant est que ce fût le cas. « Toutes les informations qui nous ont été communiquées lors de ces réunions sur les chiffres  lors des réunions mensuelles du personnel  indiquaient que tout allait bien », a déclaré une source à propos des développeurs dElder Scrolls Online chez Zenimax. « Vous savez, nous sommes rentables. [...] Nous améliorions les indicateurs que [Microsoft] souhaitait voir saméliorer. »

De son côté, un développeur dId se demandait pourquoi la direction navait pas au moins attendu de voir les premiers résultats du DLC « Revelations » de « Doom : The Dark Ages » avant de prendre une décision définitive concernant déventuelles réductions deffectifs au sein de ce studio. « Ils nont même pas attendu de voir si le produit allait rencontrer le succès avant de se débarrasser de léquipe », a déclaré ce développeur. « [...] Il ny a aucun avantage à appartenir à Microsoft. En fait, ils ont détruit une valeur immense dont je ne pense même pas quils aient conscience. »

Sans surprise, le rapport dresse le portrait dun personnel restant qui se demande si la qualité de son travail a une quelconque importance en termes de sécurité de lemploi, dautant plus que de nouveaux licenciements se profilent. Un employé interrogé par Game Developer a qualifié létat desprit que Microsoft continue dimposer à ses employés de « mentalité du travailleur jetable ».

Actuellement, Xbox est plongée dans une crise existentielle majeure après plusieurs années de décisions stratégiques désastreuses. Derrière les présentations publiques séduisantes, l'entreprise dissimule un déclin financier marqué par les investissements infructueux dans Game Pass. La nouvelle direction impose désormais une restructuration radicale impliquant des licenciements massifs et la fermeture potentielle de studios de développement emblématiques. La situation met en péril l'identité même de la marque Xbox, dont le matériel et les services d'abonnement s'essoufflent simultanément. Xbox pourrait ne pas survivre à un nouvel échec de lancement de console.

Source : Game Developer

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15 commentaires
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calvaire
Avatar de calvaire
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 16/07/2026 à 15:35
De son côté, un développeur dId se demandait pourquoi la direction navait pas au moins attendu de voir les premiers résultats du DLC « Revelations » de « Doom : The Dark Ages » avant de prendre une décision définitive concernant déventuelles réductions deffectifs au sein de ce studio. « Ils nont même pas attendu de voir si le produit allait rencontrer le succès avant de se débarrasser de léquipe », a déclaré ce développeur. « [...] Il ny a aucun avantage à appartenir à Microsoft. En fait, ils ont détruit une valeur immense dont je ne pense même pas quils aient conscience. »

pour y avoir joué, je reste sur ma faim, niveau gameplay il y'a un avis assez générale que je partage que eternal était mieux: plus dynamique et plus verticale, ils auraient du encore davantage exploité la verticalité.
mais bon passons, disons que c'est une remarque subjective.

c'est étonnant cette réduction budgétaire car ce jeu il me semble a été un succès commercial. Les critiques sont plutot bonne, et... c'est difficile de rater un doom.
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