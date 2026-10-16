Microsoft confirme que la future fonctionnalité IA de son navigateur web Edge collecte des données utilisateur, mais pas à des fins d'espionnage, et après le consentement de l'utilisateur

Microsoft Edge est un navigateur web propriétaire développé par la société américaine Microsoft depuis 2015, et basé sur Chromium depuis 2020. Il fut conçu pour remplacer Internet Explorer. Edge est installé par défaut avec Windows 10 et Windows 11, et est disponible également sur macOS et Linux, ainsi que sur mobile avec des versions Android et iOS. Edge utilise Microsoft Bing comme moteur de recherche par défaut, et intègre également d'autres services Microsoft.
Au début d'année, Microsoft a déployé un rafraîchissement visuel pour son navigateur Edge, qui s'inspire fortement du langage de conception de son assistant d'IA Copilot. La refonte touchait presque toutes les parties de l'interface du navigateur. La nouvelle page d'onglets, le menu des paramètres, les menus contextuels et les éléments déroulants présentaient les coins arrondis, les couleurs et la typographie qui ont fait leurs débuts avec l'application Copilot.
Ces changements intervenaient dans un contexte où Satya Nadella, PDG de Microsoft, a discrètement remanié deux des priorités les plus sensibles de Microsoft : la sécurité et la qualité des produits. Outre les nominations, Satya Nadella affirmait que la sécurité est à la fois une question de confiance et une source de revenus pour Microsoft. En effet, Windows 11, le produit principale de Microsoft, est très critiqué pour la baisse de qualité et de performance, ainsi que pour les fonctions d'IA superflues imposées aux utilisateurs.
Récemment, Microsoft a dévoilé une nouvelle fonctionnalité dEdge appelée « Fix an issue » lors d'un événement consacré à Windows et à Surface. En gros, « Fix an issue » ou « Résoudre un problème » agira comme un agent IA, puisquelle tentera de résoudre les problèmes que vous rencontrez lorsque vous naviguez sur le Web avec Edge. Cette fonctionnalité sera accessible depuis les paramètres dEdge et pourrait fonctionner de manière similaire à une fonctionnalité comparable intégrée à Windows, même si celle-ci peut parfois savérer peu utile. Elle sapparentera à un chatbot IA dans lequel vous pourrez saisir votre requête et où lIA sous-jacente tentera de la résoudre.
Une nouvelle page dassistance a été publiée par Microsoft concernant la collecte de données utilisateur lors de lutilisation de la future fonctionnalité « Résoudre un problème ». La société a confirmé que cette fonctionnalité collectera certaines informations, mais uniquement après que les utilisateurs auront donné leur consentement. Il ne sagirait donc en aucun cas dun logiciel espion. On comprend aisément pourquoi Microsoft prend soin de mettre cette information en avant, car des allégations de ce type ont récemment visé les services de diagnostic de Windows, à la suite desquelles un ingénieur en rétro-ingénierie a dû expliquer en détail ce qui se passait réellement en coulisses.
Selon Redmond, la collecte de données vise à aider à générer des explications et des recommandations pour le problème spécifique que les utilisateurs tentent de résoudre ; Microsoft assure en effet quelle na pas pour but de surveiller en permanence leur activité de navigation. Lorsque lutilisateur le souhaite, Edge peut collecter des données de diagnostic facultatives et des informations sur létat actuel des paramètres lorsque les utilisateurs lancent explicitement le processus de dépannage.
Si vous ne donnez pas votre consentement, Edge ne collectera pas ces données facultatives de diagnostic ni celles relatives à létat des paramètres pour cette session. Microsoft promet que cette collecte se limite strictement à la session de dépannage en cours et nest pas effectuée en continu en arrière-plan. Microsoft a également précisé que la fonctionnalité « Résoudre un problème » naccède pas aux ressources professionnelles et ne les utilise pas.
Lentreprise affirme que la fonctionnalité a fait lobjet de tests et dexamens approfondis afin didentifier les risques potentiels en matière de confidentialité, les conseils trompeurs et les situations dans lesquelles les réponses générées par lIA pourraient ne pas correspondre à lusage prévu. Cela dit, Microsoft offre également aux utilisateurs la possibilité de désactiver cette collecte de données en se rendant dans Paramètres > Copilot et IA. Lentreprise indique quelle fournit des descriptions expliquant quand et pourquoi les données sont utilisées, permettant ainsi aux utilisateurs de comprendre ce à quoi ils consentent.
En ce qui concerne les réponses générées par lIA, Microsoft admet que la fonctionnalité peut parfois fournir des conseils inexacts ou incomplets. Bien sûr, tous les problèmes ne peuvent pas non plus être diagnostiqués automatiquement, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent encore avoir besoin deffectuer des opérations manuelles ou de solliciter une assistance supplémentaire. Cette déclaration est dans la lignée de l'annonce de Microsoft d'avril 2026, où la société indiquait que son IA est destiné « uniquement à des fins de divertissement » et que son utilisation se fait à vos propres risques.
La méfiance envers Microsoft Edge n'est pas un hasard. Les gestionnaires de mots de passe sont censés aider à stocker les identifiants de connexion en toute sécurité, en évitant aux utilisateurs d'avoir à les mémoriser. En général, elles sont stockées dans le cloud avec un chiffrement de bout en bout. Les mots de passe ne devraient également être déchiffrés en mémoire que pendant un court laps de temps. Cependant, le gestionnaire de mots de passe de Microsoft dans le navigateur Edge échoue sur ce point. Selon un rapport, les mots de passe sont stockés en clair dans la mémoire.
Un autre exemple concernant Microsoft : même si la fonctionnalité IA Recall de Microsoft avait été mise à mal par les chercheurs en sécurité et les testeurs, la société avait relancé sa fonction controversée en septembre 2024. L'ancienne version de Recall enregistrait des captures d'écran et du texte OCR de toutes les activités de l'utilisateur et les stockait en clair sur le disque, où un autre utilisateur du PC ou un pirate disposant d'un accès à distance pouvait facilement y accéder. Cet outil, qui avait suscité de vives réactions lors de son lancement initial, revenait avec des améliorations en matière de sécurité et de confidentialité, mais n'avait pas convaincu.
Source : Page dassistance de Microsoft
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