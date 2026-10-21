En mars 2026, alors que Phil Spencer venait tout juste de passer la main, la nouvelle patronne de Xbox, Asha Sharma, lâchait une bombe : la prochaine console de Microsoft s'appellerait Project Helix, jouerait aux jeux Xbox et aux jeux PC, et reposerait sur un SoC AMD hybride baptisé Magnus. Une annonce qui ressemblait moins à une fiche produit qu'à une déclaration de guerre philosophique contre le concept même de console fermée.
Quelques mois plus tôt, en janvier 2026, la situation était déjà tendue : pénuries de mémoire, explosion des prix du stockage, disques durs redevenus des produits sous tension ; le matériel informatique traversait une nouvelle zone de turbulence. Mais derrière ces symptômes multiples, un cas cristallisait toutes les dérives du marché : celui de la RTX 5070 Ti. Carte graphique annoncée, testée, commentée, mais pratiquement absente des étals, elle incarnait un basculement profond. Lintelligence artificielle (IA) ne se contentait plus de tirer la demande vers le haut : elle asséchait littéralement le marché grand public, jusquà rendre certains produits presque théoriques.
Par ailleurs, ce n'est un secret pour personne que le prix du matériel de jeux vidéo et des composants informatiques a considérablement augmenté. Il est également connu que le prix de la console Xbox de nouvelle génération, dont le nom de code est « Project Helix », devrait être élevé. Microsoft a présenté Project Helix comme un appareil « très haut de gamme » comparable à un PC de jeu puissant. Mais un nouveau rapport met en évidence le coût prévu de la prochaine console Xbox : selon les estimations internes de Microsoft, elle pourrait coûter jusquà 1 800 dollars.
Cela en ferait évidemment la Xbox la plus chère de l'histoire, ce qui serait difficile à vendre pour une marque en difficulté. Après tout, c'est le double du prix actuel d'une PlayStation 5 Pro. Selon un nouveau rapport publié par Fortune, Microsoft prévoit en interne que le prix du « Project Helix » se situera « entre 1 200 et 1 800 dollars pour les consommateurs, à moins que Microsoft ne décide de subventionner ce coût ». (De nombreux fabricants de consoles de jeux prennent en charge une partie des coûts et espèrent réaliser des bénéfices grâce aux ventes de logiciels et dabonnements.)
Larticle prévoit également la sortie du Project Helix peu avant les fêtes de fin dannée 2028, soit plus tard que prévu initialement. Les coûts des composants étant en constante évolution et la PDG de Xbox, Asha Sharma, ayant mis en garde contre une hausse des coûts, il est impossible de savoir combien coûtera finalement le Project Helix. Microsoft a déjà confirmé que le « Project Helix » permettra de jouer à « vos jeux Xbox et PC », ce qui signifie quil pourrait savérer onéreux pour une console, mais proposé à un prix modique pour un PC de jeu puissant.
Un conflit fait rage au sujet de la console portable Xbox de nouvelle génération
Avant l'arrivée en 2028 de la console hybride nouvelle génération de Microsoft, à mi-chemin entre la console et le PC, Sharma et son équipe prévoient également de lancer une console portable Xbox de nouvelle génération d'ici la période des fêtes de fin d'année 2027, selon l'article de Fortune. Microsoft et Asus ont lancé la console portable Xbox Ally en octobre 2025. Cette console portable existait en deux versions : la Xbox Ally à 600 dollars et la Xbox Ally X haut de gamme à 1 000 dollars. Cet appareil serait, selon certaines sources, « essentiellement une première version de ce à quoi ressemblera la prochaine Xbox ».
Mais lavenir de cette console portable Xbox de nouvelle génération semble quelque peu incertain, car les équipes Xbox et Windows de Microsoft seraient divisées quant à la meilleure façon de la concevoir. Selon Fortune, les deux divisions se sont affrontées au sujet du logiciel destiné à faire fonctionner le « Project Helix ». Léquipe Windows souhaite que la console portable Xbox fonctionne sous « une version allégée de Windows Home », tandis que léquipe de Sharma souhaite « développer et contrôler son propre logiciel afin dobtenir les meilleures performances de jeu ». La situation se serait tellement envenimée que la direction de Xbox aurait menacé dabandonner purement et simplement le projet de console portable Xbox de nouvelle génération.
Xbox est en pleine phase de « réorganisation » à grande échelle, qui comprend des milliers de licenciements au sein de la division jeux vidéo ainsi quune refonte radicale de la structure de Xbox Game Studios et des autres studios détenus par lentreprise. Le groupe a récemment annoncé dautres initiatives, notamment Xbox XP et Xbox Labs, une nouvelle équipe qui semble devoir se consacrer au développement de jeux basés sur lIA générative.
Xbox travaillerait également à une refonte en profondeur du Game Pass, qui abandonnerait la formule unique au profit dun abonnement plus « à la carte ». Les efforts déployés par Microsoft pour redynamiser l'activité Xbox se poursuivent, et de nouveaux licenciements sont attendus dans les mois à venir. Reste à voir si Sharma parviendra à redresser la situation, mais compte tenu du coût astronomique du « Project Helix », son équipe a sans aucun doute du pain sur la planche.
En juillet 2026, Xbox était plongée dans une crise existentielle majeure après plusieurs années de décisions stratégiques désastreuses. Derrière les présentations publiques séduisantes, l'entreprise dissimulait un déclin financier marqué par les investissements infructueux dans Game Pass. La nouvelle direction imposait alors une restructuration radicale impliquant des licenciements massifs et la fermeture potentielle de studios de développement emblématiques. La situation mettait en péril l'identité même de la marque Xbox, dont le matériel et les services d'abonnement s'essoufflaient simultanément. Xbox pouvait ne pas survivre à un nouvel échec de lancement de console.
Source : Fortune
Et vous ?
Pensez-vous que cette information est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Xbox est en crise : les revenus sont en baisse malgré 20 Mds $ investis, Xbox Game Pass perd des millions d'abonnés après l'augmentation des prix par Microsoft et des licenciements massifs s'annoncent
Après avoir supprimé 3 200 postes, Microsoft lance la rétrocompatibilité Xbox sur PC pour préparer la fin du hardware Xbox en pleine déroute
La prochaine Xbox de Microsoft est une plateforme de jeu fonctionnant sous Windows et équipée d'une puce AMD, une initiative qui souligne l'évolution des consoles modernes vers des PC de jeux
Vous avez lu gratuitement 3 553 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.