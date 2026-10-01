Xbox est une marque de jeux vidéo qui regroupe quatre gammes principales de consoles de jeux vidéo de salon, ainsi que le service de streaming Xbox Cloud Gaming et des services en ligne tels que le réseau Xbox et Xbox Game Pass. La marque appartient à la division éponyme de Microsoft. La marque a été lancée aux USA en novembre 2001, avec la sortie de la console Xbox originale. De 2012 à 2015, la marque Xbox a été utilisée comme marque de divertissement multimédia numérique de Microsoft, en remplacement de Zune. En 2022, Microsoft a développé son activité de jeux vidéo et a réorganisé Xbox pour l'intégrer à sa nouvelle division Microsoft Gaming.
En juillet 2026, dans ce qui semblait être une série interminable de mauvaises nouvelles pour lindustrie du jeu vidéo, Microsoft, et plus particulièrement Xbox, préparait alors sa plus importante réduction deffectifs à ce jour. Environ 3 200 postes devaient être supprimés dici lexercice fiscal 2027, la première vague touchant immédiatement environ 1 500 employés dans le cadre dune vague de licenciements plus large chez Microsoft. Dans le cadre de cette réorganisation, Microsoft avait conclu des accords permettant à quatre studios Xbox de quitter lentreprise plutôt que dêtre fermés. Xbox prévoyait également de réduire les échelons intermédiaires de direction, tandis que Minecraft et King (Candy Crush Saga) allaient désormais rendre compte directement à la direction dXbox afin de concurrencer plus étroitement leurs principaux rivaux.
Déjà, en juin 2026, les dirigeants de la division Xbox de Microsoft avaient annoncé une restructuration profonde de la marque. Malgré un investissement d'environ 20 milliards de dollars, les revenus étaient en baisse et les investisseurs jugeaient les marges insuffisantes. Le service Xbox Game Pass avait notamment perdu des millions d'abonnés à la suite d'une forte hausse des prix, forçant la société à ajuster ses tarifs et sa stratégie de contenu. Pour redresser la barre, la nouvelle direction envisageait alors des licenciements imminents et un changement de modèle pour le matériel informatique. Cette instabilité marquait la fin de l'expansion agressive au profit de la rentabilité immédiate.
Par la suite, en juillet 2026, Xbox se trouvait plongée dans une crise existentielle majeure après plusieurs années de décisions stratégiques désastreuses. Derrière les présentations publiques séduisantes, l'entreprise dissimulait un déclin financier marqué par les investissements infructueux dans le Game Pass. La nouvelle direction imposait une restructuration radicale impliquant des licenciements massifs et la fermeture potentielle de studios de développement emblématiques. La situation mettait en péril l'identité même de la marque Xbox, dont le matériel et les services d'abonnement s'essoufflaient simultanément, faisant craindre que la division ne survive pas à un nouvel échec de lancement de console.
Récemment, la PDG d'Xbox, Asha Sharma, a démenti les rumeurs selon lesquelles Microsoft pourrait céder sa division jeux vidéo, déclarant au New York Times : « Xbox n'est pas à vendre. » « Nous ferons tout ce qu'il faut pour assurer le succès de l'entreprise, et nous rechercherons les partenariats adéquats, le modèle d'exploitation adapté et tout ce qui est nécessaire pour y parvenir », a ajouté Sharma. Ce démenti intervient malgré des rumeurs de plus en plus insistantes selon lesquelles Xbox pourrait à terme devenir une entité indépendante, tout en restant proche de Microsoft par le biais dun partenariat plutôt que de figurer dans son bilan.
Selon le New York Times, Xbox représente désormais environ 6 % des bénéfices totaux de Microsoft. Sharma a pris la tête de Xbox en février sans aucune expérience préalable dans le secteur du jeu vidéo ; elle occupait auparavant le poste de présidente de la division CoreAI de Microsoft et celui de directrice des opérations chez Instacart. Son mandat a été marqué par des réductions deffectifs : Xbox a supprimé un cinquième de ses effectifs rien que cet été et a fermé ou cédé cinq studios dans la foulée. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a depuis salué cette « rationalisation » comme sinscrivant dans la mise en place de ce quil a qualifié de « modèle économique durable » pour la division.
La restructuration sest poursuivie depuis : Microsoft a transféré Rare et la franchise Halo à Activision, a proposé la fermeture de Ninja Theory et a supprimé 268 postes supplémentaires la semaine dernière. Le Game Pass na pas non plus atteint ses objectifs : le nombre dabonnés a culminé à 34 millions avant de commencer à baisser, et Microsoft a renoncé à proposer directement les nouveaux jeux Call of Duty sur le service, craignant que cela ne nuise aux ventes en version physique. Sharma affirme que la Xbox compte toujours 500 millions de joueurs mensuels et souhaite se développer en Afrique, en Amérique latine et en Asie du Sud via le cloud gaming.
En août 2026, Microsoft aurait eu des projets plus ambitieux en matière de portage sur PC, élargissant ainsi sa stratégie de contenu axée sur la rétrocompatibilité. Un document divulgué et envoyé aux développeurs indiquait que Microsoft prévoyait de permettre aux développeurs de rendre leurs jeux Xbox 360 déjà commercialisés disponibles à l'achat et jouables sur PC. La rétrocompatibilité Xbox 360 serait disponible sur les « PC Xbox », le futur Project Helix de Microsoft et les appareils portables. Ce service, dont le lancement devait s'effectuer de manière « progressive » entre 2027 et 2028, permettrait aux développeurs de choisir d'activer la rétrocompatibilité PC pour leurs jeux figurant dans leur catalogue de titres Xbox 360.
Source : New York Times
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